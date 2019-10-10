В донецком Шахтере помимо футбола озаботились и модными вопросами. Наш клуб разрабатывает собственный бренд fashion-одежды под скромным названием "1936". Это год основания нашей команды, которая получила тогда название Стахановец.

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Работа над линией одежды, в которой будут представлены и модели-трансформеры, ведется совместно с украинским дизайнером Виктором Анисимовым. Логотипом нового бренда станет оранжевый круг, подчеркивающий связь с айдентикой клуба.

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Первая линия одежды и аксессуаров премиум-сегмента в стиле Sport Couture будет выпущена в лимитированном количестве. Презентация бренда "1936" состоится до конца октября, заявила пресс-служба "горняков" в официальном Instagram.

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Фото: Instagram

Ранее "Страна" сообщала, что перед решающими матчами с загребским Динамо в Лиге чемпионов Шахтер показал эмоциональное видео.

Так же мы рассказывали, что столичное Динамо и Шахтер сыграют друг с другом уже в 1/8 Кубка Украины.⠀