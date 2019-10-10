Министерство иностранных дел Германии приказало немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Напомним, в сентябре газета Bild 24 сообщила, что за почти полгода, прошедшие после паспортного указа президента РФ Владимира Путина, МИД Германии выдал владельцам российских паспортов около 100 000 виз. При этом неизвестно, сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО. В МИД Германии тогда заявили, что не знают ни одного случая, когда владельцы подобных паспортов получили бы визы.

Ранее в Евросоюзе раздумывали, как будут блокировать выданные на Донбассе российские паспорта. В Еврокомиссии постановили, что жители так называемых Донецкой и Луганской народных республик для получения шенгенской визы должны обращаться в консульства на территории Украины, независимо от имеющихся у них документов.

Ранее "Страна" детально отслеживала, как проходит выдача российских паспортов на Донбассе.