Утром в четверг, 10 октября, ГБР проводит 40 обысков на Львовской таможне: на пункте пропуска, таможенных постах и ​​их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства должностных лиц ГФС.

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко

Следователи ГБР и сотрудники СБУ разоблачили незаконную схему по ввозу на территорию Украины из стран ЕС дорогого брендовой одежды по поддельным документам. Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 000 долларов. Сейчас правоохранители проверяют причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур.

"Собственно, схема выглядела так (по предварительной информации): предприятие-импортер заказывает один товар из стран ЕС - в нашем случае - дорогой брендовую одежду, а когда он доезжает до таможни назначения для прохождения таможенного оформления - превращается в "товар подмены" - в этом случае - секондхенд. Такая одежда попадал на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. В результате, государство несло убытки, только представьте, как минимум 1000000 гривен с каждой партии товара", - написала Варченко.

Далее, по ее словам, должностные лица таможни, по договоренности с организаторами незаконного перемещения товара через таможенную границу Украины, организовывали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей, не применялись необходимые формы таможенного контроля, не принимали мер контроля в отношении импортируемых ими товаров при пересечении государственной границы Украины на основании ложных сведений, внесенных в ГТД.

Кроме обысков на Львовской таможне, они также проводятся по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов. Во время обысков документируется причастность фигурантов дела к противоправной схемы.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных: частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия); части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Скриншот, фото: Facebook/ Ольга Варченко

Напомним, в августе ГБР провело семь обысков на таможнях Волынской области.

Также мы писали, что из-за похищения бизнесмена ГБР провела обыски в здании ГФС Днепра.