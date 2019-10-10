Компания "Новая Почта" обнародовала тарифы на авиадоставку между западными и восточными городами Украины, которые начали действовать с 8 октября 2019 года. Об этом говорится на сайте компании.

Согласно прейскуранту, стоимость услуги варьируется от 70 грн за пакет до 0,5 кг до 975 грн за отправление весом до 30 кг. Для посылок с меньшим весом используются промежуточные тарифы: 75 грн - до 1 кг, 110 грн - до 2 кг, 200 грн - до 5 кг, 355 грн - до 10 кг, 665 грн - до 20 кг.

Услуга авиадоставки действует для отправки из Львова, Мукачева, Ужгорода, Дрогобыча, Мостиской, Новояворовска, Самбора, Стрыя, Червонограда в Днепр, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Полтаву, Северодонецк, Славянск, Сумы, Харьков, Херсон и в обратном направлении.

Фото: novaposhta.ua

Посылка доставляется между городами на следующий день до 18:00. Для этого она должна быть оформлена в отделении Львова, Днепра или Запорожья до 18:00, а в других городах - до 15:00. При выборе обычной доставки посылка доставляется на день дольше.

"Новая Почта" запустила авиадоставку между городами Украины в тестовом режиме в августе 2019 года. По заказу почтового оператора Ан-26 авиакомпании "Элерон" выполнил несколько рейсов между Киевом и Львовом, а затем приступил к полетам по маршруту Львов-Днепр.

Рейсы выполняются в ночное время 5 раз в неделю с понедельника по пятницу. К Львову и Днепру из других городов посылки подвозятся наземным транспортом.

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