Фуд-маркет, в котором сейчас проходит пресс-марафон Владимира Зеленского, открыли два предпринимателя: основатель "Городского рынка еды" в Одессе Алекс Купер и владелец сети ресторанов La Famiglia Михаил Бейлин.

Интересно, что Алекс Купер связан с одесским влиятельным бизнесменом Владимиром Галантерником. Который вместе с главой Офиса президента Андрея Богдана был на скандальной свадьбе в Сен-Тропе.

Да и сам президент часто посещает заведения, которые принадлежат Галантернику. В Одессе Зе останавливался в Hotel de Paris, который принадлежит Галантернику.

Кроме того, одним из потенциальных кандидатов на пост мэра Одессы от "Слуги народа" является нардеп Алексей Леонов, которого также связывают с Владимиром Галантерником.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию с пресс-конференции Зеленского.