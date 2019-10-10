Усик провел открытую тренировку в Чикаго перед первым боем в супертяже. Фото. Видео
Украинский боксер Александр Усик сегодня, 10 октября, перед своим дебютным поединком в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна провел открытую тренировку в Чикаго (США).
Фото: K2 Promotions Ukraine
Запись тренировки выложила VideoBoxing в Youtube.
Видео: youtube.com
Бой состоится 12 октября, а сегодня боксеры предстали перед болельщиками, чтобы показать свою спортивную форму.
Изначально соперником Александра Усика должен был стать Тайрон Спонг. Но голландец провалил допинг-тест и был отстранен от поединка. В срочном порядке команда украинца начала искать нового оппонента для Усика и договорилась с американским ветераном Чаззом Уизерспуном.
Ранее "Страна" писала, чем известен американский боксер, который выйдет на ринг против украинца 12 октября.
Также мы писали о том, что Александр Усик в Чикаго сфотографировался с казацким бунчуком и старинным морским флагом из Севастополя.