Украинский боксер Александр Усик сегодня, 10 октября, перед своим дебютным поединком в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна провел открытую тренировку в Чикаго (США).

Фото: K2 Promotions Ukraine

Запись тренировки выложила VideoBoxing в Youtube.

Видео: youtube.com

Бой состоится 12 октября, а сегодня боксеры предстали перед болельщиками, чтобы показать свою спортивную форму.

Изначально соперником Александра Усика должен был стать Тайрон Спонг. Но голландец провалил допинг-тест и был отстранен от поединка. В срочном порядке команда украинца начала искать нового оппонента для Усика и договорилась с американским ветераном Чаззом Уизерспуном.

Ранее "Страна" писала, чем известен американский боксер, который выйдет на ринг против украинца 12 октября.

Также мы писали о том, что Александр Усик в Чикаго сфотографировался с казацким бунчуком и старинным морским флагом из Севастополя.