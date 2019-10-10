Следователи Генпрокуратуры Украины, совместно с оперативными подразделениями Национальной полиции проводят обыски в рамках уголовных производств относительно служащих Фонда гарантирования вкладов физлиц и сотрудников банка "Финансы и кредит", которые подозреваются в "прокрутке" средства вкладчиков в своих интересах.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Сергей Осыка, которые представляет интересы вкладчиков.

Обыски проходят одновременно в помещениях банка и по месту жительства должностных лиц банка и Фонда гарантирования вкладов физическим лицам.

В частности, по информации адвоката Сергея Осыки, правоохранители пришли "в гости" к ликвидатору банка "Финансы и кредит" Юрию Ираклиенко и уполномоченной Фонда гарантирования вкладов физических лиц Елене Чернявской.

По словам адвоката Осыки, в рамках уголовного производства расследуются махинации на сотни миллионов долларов.

Правоохранители, по данным Осыки, выявили тайные убежища Фонда гарантирования вкладов, где сохранялись документы о преступных финансовых операциях фонда.

"По закону вся финансовая документация должна храниться в помещении Фонда гарантирования вкладов. А должностные лица Фонда вместо этого вывозили документы по вкладам из ликвидированных банков в тайные складские помещения, находящиеся на территории Киевской области", - объяснил "Стране" Сергей Осыка.

Он полагает, что получив доступ к этой скрытой документации, правоохранители выяснят, куда пропадали деньги вкладчиков ликвидированных банков.

Как сообщала "Страна", в Украине до конца 2020 года обещают ликвидировать 83 банка.

Напомним, в июле Фонд гарантирования вкладов получил нового руководителя. С поста уволили директора-распорядителя Константина Ворушилина и назначил его преемницей Светлану Рекрут, которая выступила с обращением к коллегам и пообещала защищать наработки предшественника.

Напомним также, что 16 июля Большая палата Верховного суда потребовала возвращать деньги вкладчикам банков, находящихся в процессе закрытия, даже если средства были перечислены за день до введения в финучреждении временной администрации.