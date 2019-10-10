Зеленский сегодня будет отвечать на вопросы журналистов 10 часов - Юлия Мендель
Первая пресс-конференция в формате марафона, которую сегодня устраивает президент Украины Владимир Зеленский на столичном фудкорте Kyiv Food Market, может продолжаться 10 часов. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.
"Перечень очень разнообразен. Мы сами очень удивлены. По самым скромным подсчетам, марафон может продолжаться 10 часов", - написала Мендель. Перед этим она написала, что аккредитовано более 300 журналистов для участия в пресс-марафоне.
Фото: facebook.com
Представители медиа будут задавать вопросы президенту группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формируются они по списку аккредитации.
Также представители СМИ будут иметь возможность работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.
"Страна" ведет онлайн-трансляцию первой пресс-конференции Владимира Зеленского.
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