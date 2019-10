Президент США Дональд Трамп аргументировал отмену военной помощи курадам на севере Сирии тем, что они не оказывала должной поддержки США, например, не высаживались в Нормандии и не помогали во Второй мировой войне. Об этом политик сообщил на пресс-конференции, видео с которой выложило Yahoo News в Twitter.

"Как сегодня кто-то писал в очень мощной статье, они не помогли нам во Второй мировой войне, не помогли нам в Нормандии, например", - сказал президент, забывший упомянуть неучастие курдов в борьбе за независимость Штатов.

Трамп не назвал статью, на которую он ссылался, хотя журналисты отмечали, что консервативный автор Курт Шлихтер недавно опубликовал колонку, в которой отмечал отсутствие курдов во время высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.

Президент США также сказал, что курды защищают свою землю, и добавил, что Вашингтон "потратил огромную кучу денег" на помощь курдским силам.

Трамп также сказал журналистам: "И вместе с этим, нам нравятся курды".

NEW: Asked about the Kurds, President Trump says they "didn't help us in the Second World War, they didn't help us with Normandy" and that they're fighting for "their land." pic.twitter.com/PbCb2wzm8T