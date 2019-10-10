Сегодня в Киеве состоится первая большая пресс-конференция Владимира Зеленского. В течение целого дня он будет отвечать на вопросы журналистов. Правда, в не самом обычном формате - представителей СМИ будут запускать к гаранту небольшими группами.

Президента прятали от прессы более девяти месяцев - с момента его вступления в предвыборную гонку 1 января. Зе, конечно, общался с журналистами - раздавал интервью и проводил короткие брифинги. Однако все ждали от него "большого формата".

Ближайшей датой должны были стать первые 100 дней президентства. Однако Зеленский предпочел вместо этого дать постановочное телеинтервью актеру из сериала "Слуга народа". То есть по сути отказался общаться с прессой.

Однако на данный момент у Зе первый кризис власти: против него идет националистический майдан, который пытается сорвать урегулирование на Донбассе. В этих условиях президенту, видимо, и нужна мощная информационная поддержка.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-марафона Зеленского.

Прямой эфир

11:18 Зеленский на своей первой пресс-конференции.

Фото "Страны"

11:17 У Зе спросили, почему часто прогуливает заседания Рады глава комитета по обороне Александр Завитневич. Он ответил, что тот находился в предынфарктном состоянии.

11:11 У Зеленского спросили, почему в новом проекте Трудового кодекса можно увольнять женщин в декрете. "Я не хочу, чтобы у нас был советский трудовой кодекс. Такие вопросы как про женщин в декрете, мы снимем", - ответил президент, предложив адресовать такие вопросы правительству.

11:07 Зе и журналисты.

Фото "Страны"

11:06 Президент говорит, что "информационной войной" у него занимается Кирилл Тимошенко.

11:04 В новом законе об особом статусе будут прописаны "красные линии" по Донбассу. Также будет дорабатываться законопроект по амнистии. Там будет прописано детально, кого она касается и кто вообще не будет рассматриваться как подозреваемый.

11:03 Зе говорит, что в Нормандском формате вопрос Крыма обсуждаться не будет.

11:01 Фуршет для журналистов.

10:58 У Зеленского легкая перепалка с журналистом НВ. Президент заявил, что это издание финансирует иностранный гражданин - чешский инвестор Томаш Фиала.

10:55 Спрашивают, как Зеленский будет реагировать на отмену национализации Приватбанка. "Я буду защищать только интересы державы Украина. Я в своей жизни ни одному судье не звонил, ничего не просил. Я не имею права влиять".

10:54 Зеленский стоит на галерке, а снизу ему кричат представители активистов, которые пришли под фудкорт. Президент тем временем ждет кофе. "Что там с кофе?" "Сейчас несут".

10:51 Под зданием фуд-корта зажгли петарды.

10:50 "Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые будут случайно постреливать, разведения не будет". Зеленский прокомментировал срыв разведения войск после приезда националистов под Золотое, где должны были вчера разводить войска.

10:48 "Я ничего такого (Майдана - Ред.) не боюсь. В любой момент, если общество не захочет, чтобы я был президентом, кропопролития не будет. Но люди тогда точно не выберут остановку войны из того меню, которое есть на продажном политическом рынке", - Зеленский.

10:44 "Ошибка Порошенко в том, что он думает, что готов быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент. Он в это не верит. Это на физиологическом уровне уже, мне кажется. Но проблема в том, что он немножечко подталкивает людей. Вот он гулял-гулял и внезапно пришел на Майдан".

10:40 Снова вопрос о заморозке военной помощи и звонке Трампа. Зеленский повторяет, что узнал о заморозке программы только в сентябре. При этом раньше он говорил, что ее остановили еще в июне.

То есть три месяца Зе был не в курсе, что США отменили военную помощь Украине.

10:39 "Два дня - один человек. У меня табличка с фамилиями. Так мне нужно спешить или нет?", - Зеленский объяснил, что на фронте гибнут люди, поэтому встреча с нормандской четверко нужна быстрее.

10:33 Вопрос о нормандской встрече. "О моей встрече с Путиным никто не говорит, потому что все против", - Зеленский говорит, что с российским президентом пока возможна встреча только в нормандском формате.

Зе заявил, что предварительные шаги перед встречей Нормандского формата - обмен пленными, формула Штайнмайера, разведение войск - это не условия России, а уже давно заключенные договоренности, которые надо выполнять.

10:32 Зе рассказал о своей встрече со следователем по делам Майдана Сергеем Горбатюком. С его слов, Горбатюк заявил, что расследование этих дел - "это годы".

10:28 "Выйдитие на улицу и спросите: Пашинский бандит? Сто процентов людей скажут, что да", - Зеленский рассказывает о том, почему не было посадок. Говорит, что не было полномочий, хотя он прекрасно знает, кто коррупционер, а кто нет.

"Я думал, что на второй день, когда мы придем, всех коррупционеров посадят. Но мне сказали: "ай-ай-ай - президент не может влиять". То есть я еще должен подбирать слова, потому что это влияние", - говорит президент.

"Первый чекпоинт - 1 ноября. Они должны показать результат по кругу дел, которые мы определили на совещании", - пообещал президент.

10:27 Под фуд-корт пришли активисты "Свободы".

10:26 "Каждый день мы должны преодолевать всякие выкрутасы, чтобы принимать законы", - Зеленский комментирует "турборежим" Верховной Рады.

10:23 Третий вопрос - о посадках. Журналисты спрашивают, почему отпускают многих фигурантов резонансных дел.

Зе на это ответил: "Плохо что Пашинского закрыли?" Журналист: "нет". Зе: "А фейсбук думает, что плохо".

Судя по этому ответу, в ленте у Зеленского - одни "порохоботы".

10:22 Зе говорит, что предлагал Трампу на встрече в Нью-Йорке сменить риторику в отношении Украины.

Зеленский также сказал что не проверял, совпадает ли стенограмма Белого дома с оригиналом, который хранится в Украине.

10:19 "С оружием или с "Буризмой" наши звонки никак не связаны. Они заблокировали эту программу (по военной помощи - Ред.) еще в июне. Я собирался поднять этот вопрос еще в Польше (1 сентября - Ред.). Но гогда мы говорили с Трампом по телефону (в августе), этого вопроса не было совсем".

По словам Зеленского, этот вопрос они обговорили уже на личной встрече с Трампом, после чего военная помощь была разблокирована.

10:18 Второй вопрос - Зеленский узнал о приостановке военной помощи до созвона с Трампом или после?

10:17 На первый вопрос Зеленский отвечал 13 минут. То есть сразу выбились из регламента. Юлия Мендель сказала "осталось 15 минут", но Зе предлагает дать первой группе больше времени, чтобы "разогнаться".

10:15 "Если это война, то ее нужно выигрывать", - это Зеленский сказал об информационном противостоянии на Донбассе.

10:14 Зе дал совет жителям Донбасса, которые смотрят российское ТВ:

"А насчет телевидения… Пусть переключают [российские] каналы или сидят и говорят как Светлаков: что вы говорите, вы врете?"

10:13 Зеленский заявил, что разведение в Станице Луганской стало лучшей пропагандой Украины на неподконтрольных территориях.

10:06 Первый вопрос. "Что будет, когда Украина вернется на Донбасс? Какие компромиссы возможны?".

Ответ: "Какого президента выбирала Украина? Президента, который остановит войну. Именно это моя миссия".

Говорит, что для него все гражданские украинцы равны - что из Донбасса, что из других регионов. Пеняет прошлой власти за то, что не заботилась о переселенцах.

"Если на Донбассе человек считает, что он не украинец, я не могу влезть ему в мозг". Зе намекает, что готов обращаться в "ДНР" и "ЛНР" только к тем, кто любит Украину.

Зеленский назвал два плана по Донбассу. План "А" - вернуть и людей, и территории. План "Б" - сделать так, чтобы те, кто считает себя украинцами на Донбассе, "должны быть тут".

10:03 Общение с первой партией журналистов началось.

9:50 Фуд-маркет, в котором пройдет пресс-марафон Владимира Зеленского, открыли два предпринимателя: основатель "Городского рынка еды" в Одессе Алекс Купер и владелец сети ресторанов La Famiglia Михаил Бейлин.

Интересно, что Купер связан с одесским влиятельным бизнесменом Владимиром Галантерником. Который вместе с главой Офиса президента Андрея Богдана был на скандальной свадьбе в Сен-Тропе.

Да и сам президент часто посещает заведения, которые принадлежат Галантернику. В Одессе Зе останавливался в Hotel de Paris, который принадлежит Галантернику. А Том Круз, который приезжал по приглашению президента, обедал в одесском ресторане "Бабель Фиш", который принадлежит Галантернику.

9:47 Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов десять часов, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель. То есть марафон закончится в 20:00.

9:44 Напомним, как проходили пресс-конференции Петра Порошенко - предшественника Зеленского на посту президента.

Формат был вроде бы и классическим - большой зал, много журналистов. Однако с нюансами, которые позволяли сбить максимум неудобных вопросов.

Во-первых, время пресс-конференции ограничивалось примерно двумя часами. Что, учитывая любовь Порошенко к монологам, позволяло задать вопрос мизерной части собравшихся журналистов.

Во-вторых, задавалось много вопросов, комфортных для гаранта и, вероятно, заранее подготовленных его пресс-службой. Это съедало примерно половину времени. При этом слово предоставлялось чаще всего тем, кто такие вопросы озвучивал.

Ну и еще минут 10 отнимало обязательное предисловие от Порошенко.

В итоге на пресс-конференциях экс-президента неудобные вопросы успевали прозвучать от силы 1-2 раза.

9:28 Сегодня - Всемирный день психического здоровья. Пожелаем президенту крепкой психики сегодня.

9:26 Киевский фудкорт ждет Зе.

9:16 Формат для пресс-конференции избрали достаточно спорный.

Происходить все будет на киевском фуд-корте - то есть в максимально расслабленной обстановке. Журналистов будут запускать группами по 7-10 человек, с которыми Зеленский будет общаться примерно полчаса.

Это с одной стороны позволит задать вопрос большему числу журналистов. С другой - уменьшает время и для вопроса, и для ответа. То есть позволяет президенту быстрее уходить от некомфортных вопросов.