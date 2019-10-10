В России дали ответ на расследование The New York Times, в котором утверждалось, что сверхсекретное подразделение ГРУ России под номером 29155 занимается дестабилизацией обстановки в странах Европы.



Это подразделение якобы причастно к попытке госпереворота в Черногории, "кампании по дестабилизации" в Молдове, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, утверждала The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки в четырех западных странах.

После появления этой публикации российские "Ведомости", тоже со ссылкой на анонимные источники, заявили, что воинская часть ГРУ в/ч 29155 является обычными учебными курсами разведки.

Комплекс зданий Главного разведывательного управления в Москве,фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По данным источника, близкого к российским спецслужбам, в/ч 29155, известна также как 161-й учебный центр и расположена в московском районе Измайлово (на востоке города). Она является существующими со времен СССР краткосрочными курсами военной разведки, где ее военнослужащие совершенствуют навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других специальных дисциплинах - в отличие от Военно-дипломатической академии, где разведчики получают фундаментальную подготовку.

Судя по информации на сайте по истории спецслужб "История отечественных спецслужб и правоохранительных органов", в/ч 29155 функционировала как учебный центр ГРУ еще в 60-е гг. XX в.

Подобные краткосрочные курсы существуют и в других родах войск, а краткосрочные курсы по разведывательным дисциплинам - в СВР, ЦРУ и других разведывательных службах многих стран. По словам источника, они, конечно, носят секретный характер, как и все, что относится к разведке и особенно ее кадрам, но считать их "элитным подразделением по дестабилизации Европы" - большое преувеличение, которое, однако, пользуется спросом на фоне шумихи о российском вмешательстве в дела Запада.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ростовской области пенсионеру Моргунову дали 12 лет строгого режима за шпионаж в пользу Украины.