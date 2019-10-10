Президент Владимир Зеленский побывал за штурвалом военного вертолета, а также лично ознакомился с разными видами вооружения на выставке "Оружие и безопасность", которая проходит в украинской столице. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, 9 октября Зеленский осмотрел мобильный комплекс "Нептун", представленный ГП "ГККБ "Луч" (входит в состав госконцерна "Укроборонпром"). "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей.

Фото: president.gov.ua

"Президент осмотрел стенд Государственного предприятия НПК "Искра", который также входит в ГК "Укроборонпром". В частности, глава государства ознакомился с мобильным смотровым 3D-радиолокатором, предназначенным для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах", - говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Кроме того, Зеленский побывал на экспозициях Государственного научно-исследовательского института МВД Украины и Военного института телекоммуникаций и информатизации, а на стенде ООО "Украинская бронетехника" оценил специализированные автомобили "ВАРТА" и "НОВАТОР", а также авто для перевозки раненых.

Также глава государства ознакомился с экспозициями компании "НПО" Практика и осмотрел оборудования разработанных ею БТР "Козак" и "Отаман".

"Владимир Зеленский осмотрел вертолеты Ми-8 МСБ и Ми-2 МСБ компании "Мотор-Сич", а также вертолет Airbus, приобретенный во Франции для нужд Национальной полиции, Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы и Национальной гвардии", - отметили в пресс-службе.

Фото: president.gov.ua

Напомним, что министр финансов сообщила, как вырастут расходы на армию и оборону Украины в следующем году.

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