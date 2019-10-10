9 октября группу ветеранов АТО, порохоботов и членов "Азова", пригласили на встречу с Владимиром Зеленским в офис президента. Среди них был и глава ультраправых С14 Евгений Карась, который недавно пропал с радаров и не появлялся на Штайнмайер-майдане.

Со стороны Банковой на встрече присутствовали главный переговорщик Зеленского и член набсовета Укроборонпрома Андрей Ермак, начальник Генштаба Руслан Хомчак, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, нардеп от "Слуги народа" и ветеран АТО Егор Чернев, нардеп Николай Тищенко.

Неформальная беседа продлилась полтора часа. На сайте президента, по состоянию на 10 октября, о ней не сообщалось. Зато о встрече в соцсетях написали приглашенные военные.

Это уже второй подобный "офрекордс" порохоботов с президентом и его людьми. Первый состоялся после первой, неудачной попытки подписать формулу Штайнмайера. Второй, как видим - уже после более массового майдана в Киеве и акий протеста на линии разведения войск (буквально тем же днем "азовцы" сорвали согласованное в Минске отведение военных).

Мы собрали информацию о том, что пишут участники о своем разговоре с Зеленским.

"Обсудили формулы Штангетциркулей"

Первый замминистра по делам ветеранов Антон Колумбет сообщил, что встречу президента и "представителей штаба сопротивления капитуляции" организовало его министерство.

"Министерство по делам ветеранов организовало личную встречу представителей штаба сопротивления капитуляции с высшим руководством страны. Был президент, НГШ (начальник Генштаба - Ред.), зам руководителя Нацполиции, депутаты. Ну и конечно что Минвет, который продолжает делать свою работу. Обсудили формулы штангенциркулей, ситуацию в Золотом и вообще все в целом. Откровенный разговор вышел.

Личные впечатления оставлю себе, но не думаю, что кто-то кого-то убедил. В то же время думаю, что поскольку стороны признали вопиющий провал в коммуникации, сам факт встречи - шаг правильный.

Горячо, ожидаемо, было в разговоре о стрельбе на блокпосту. Именно на меня произвел очень серьезное впечатление начальник Генштаба. Его бы чаще к камерам и микрофонам, было бы как-то полегче на душе. Работаем дальше" - написал Колумбет.

Вал вокруг Донбасса, уступки Западу и проплаченные митингующие

О походе к Зеленскому написал бывший главред "Петра и Мазепы", порохобот Виктор Трегубов. Он отметил, что общение было не очень теплым, но конструктив присутствовал.

По словам Трегубова, на встречу пригласили в 16:30, в основном тех ветеранов, которые выходили на акции протеста против Зеленского, или даже организовывали их. "К сожалению, я не знаю многих в лицо - были азовцы, в частности Матрос был Жора Турчак, был Карась, был Саша Погребиський - всего около дюжины человек" - написал он.

"Беседа началась почти без вступительного слова, но как-то быстро перескочила на тему освобождения заложников. Это вообще в команде Зеленского считают большой победой и ярким свидетельством того, что им и дальше все будет получаться, поэтому надо верить. Лично Зеленский считает, удачно склеил простачков, и очень выгодно совершил обмен. Возмущался на критику по Цемаху - по его словам, он был абсолютным нулем и пустышкой в ​​качестве свидетеля.

Здесь я немного не выдержал и спросил, как же так случилось, что сразу после этого голландский парламент единогласно проголосовал за начало расследования роли Украины в гибели Боинга. Зеленский попросил выключить камеру (так я узнал, что была включена какая-то камера) и достаточно эмоционально объяснил, что до этого имел переговоры на всех уровнях с голландцами, которые взяли с Цемаха все, что можно взять, и полностью одобрили его передачу" - написал приглашенный.

По его словам, Зеленский сообщил, что ему "выкручивают руки по Минским соглашениям". Что на Западе Украине прямо дали понять: видеть ее в НАТО не хотят, санкции могут отменить.

"Я бы сам отказался от Минских, в первый же день хотел, но мне дали понять, что автоматически снимут санкции" - процитировал Зеленского Трегубов.

Что касается разведения войск, которое вчера со стрельбой в Золотом сорвали националисты, у Зеленского заявили, что речь идет об отдельных пунктах и небольших дистанциях.

"Ну, вы же воевали, знаете, что если отойти на 500 метров - можно быстро и вернуться" - якобы сказал генерал Хомчак.

Также ветеранов уверили, что серой зоны не будет, там будет украинская власть, украинская полиция и военные из Общего центра по контролю за координацией (без участия россиян). И если что - подтянется ВСУ.

Также Трегубов сообщил, что Зеленский надеется решить проблемы Донбасса за год, а если нет - склонен построить вал.

"Я это понял, как возвращение к действующему статусу-кво с изоляцией оккупированных территорий. Вообще, он уверен, что в любой момент может соскочить и вернуться к этому состоянию... Но этот вариант он рассматривает, как негативный, поскольку стремится к реинтеграции" - пишет Трегубов. Он уточнил, что подробностей реинтеграции и того, что Украина предложит Путину, если дело дойдет до переговоров, добиться от президента не удалось, поскольку он сослался на то, что такие вещи не разглашаются. Зеленский сказал, что они просто обменяются условиями и он выберет наилучшие.

Что касается выборов, то на встрече президент сказал ветеранам, что рассматривает возможность проведения выборов на оккупированных территориях, если российские войска уйдут, а украинские вооруженные силы - не зайдут, и это будут выборы по украинским законам, хотя он уверен, что, к сожалению, на них все равно победят местные "авторитеты".

Трегубов написал, что в конце беседы, когда Зеленский засобирался для телефонного разговора с кем-то из европейских лидеров, участник АТО Александр Погребиский, который участвовал в акции против формулы Штайнмайера перед Верховной Радой, попросил передать привет Андрею Богдану и потребовать от него извинений перед ветеранами, поскольку Богдан обвинил митингующих 6 октября в том, что они собирались за деньги.

"Ребята, 99% из вас нормальные люди. Но есть же 1% ... Короче, мне же тоже кладут на стол записи. Я знаю, кто с кем о чем договаривался и кто кому сколько платил. А привет Богдану я передам" - процитировал Трегубов президента. По его словам, это не понравилось собравшимся.

После ухода Зеленского, присутствующие "азовцы" поспорили с замглавы Нацполиции Фацевичем о том, кто больше не прав в столкновениях на пути к Золотому, они или полиция.

Выборы в "ДНР" и "ЛНР" - без украинских войск

Присутствовавший на встрече Александр Погребиский написал, что Трегубов подробно изложил встречу и он добавит то, о чем сказано не было. По его словам, изначально в зале поставили две камеры, но в один момент Зеленский сказал их выключить.

Погребиский спросил, будет ли Зеленский на встречах в нормандском формате поднимать вопрос Дебальцево, ведь по Минску город олжен остаться под контролем Украины.

"Этот вопрос подниматься не будет" - ответил президент. Также он сказал, что выборы на оккупированных территориях будут проводиться без украинских войск.

"Неизвестной осталась позиция относительно целей, неуверенной выглядела позиция, постоянно диалог сводился к освобождению пленных... Вышли ни с чем... Возможно будут встречи еще.... неизвестно позовут ли нас снова" - написал Погребинский.

Также Погребинский обнародовал фото со встречи.

Из общения президента с ветеранами можно сделать несколько выводов:

1. Зеленский повышает уровень встреч с порохоботами и националистами, среди которых есть люди с откровенно токсичной репутацией уличных хулиганов – например, главы С14 Карася. Он уже лично приходит на такие встречи. И убеждает их, что "зрады" нет.

2. Если верить Зеленскому – он тяготится практически всеми шагами, которые необходимо делать в рамках минского и нормандского форматов, кроме разве что обмена пленными. Непонятно только, как можно убедить "партию войны" делать то, что и сам Зеленский не хочет. Видимо никак – а значит, она и дальше будут работать против Банковой в этом вопросе. А встречи с Зеленским расценят как признак слабости.

3. При этом Зе, несмотря на попытку быть "своим" для порохоботов и атошников, заявил им о том, что знает, кто платит за Штайнмайер-майдан. Правда, непонятно, какие у этого знания планируются последствия.