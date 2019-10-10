В Одессе полиция задержала двух активистов, которые возле генконсульства Турции протестовали против вввода войск и ударов по позициям курдов в Сирии. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице леворадикальной организации "Нигилист".

Отмечается, что активистов задержали, когда они развернули плакаты с призывом остановить военную операцию Турции. Кроме того, правоохранители задержали товарища этих активистов, который пришел в отделение полиции узнать, в чем дело. "Их обвиняют в "нарушении порядка проведения мирных собраний", которого не существует ни в одном нормативно-правовом акте Украины", - считают в организации.

Впоследствии полиция отпустила двух задержанных, а третьего - несовершеннолетнего - из отделения забрали родители.

Фото: facebook.com

Напомним, что турецкие войска начали вторжение на курдские позиции на северо-востоке Сирии.

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