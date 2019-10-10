Президент США Дональд Трамп заявил, что будет сотрудничать со следствием по импичменту только в случае, если демократы изменят свое поведение и дадут права его представителям, сообщает Укринформ.

"Демократы вели себя очень плохо с президентом и с Республиканской партией, очень несправедливо. Так как они имеют небольшое большинство в Палате представителей, они изменили правила, они не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам", - сказал он и добавил, - Да, но если демократы дадут нам права", - отвечая на вопрос о сотрудничестве со следствием.

До этого в Белом доме официально отказались сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Напомним, 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

После этого демократы не отказались от импичмента Трампа после публикации стенограммы его разговора с Зе.