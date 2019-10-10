Вице-президент США Пенс заявил, что тоже готов обнародовать свои разговоры с Зеленским
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что не имеет ничего против публикации стенограмм его разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
Он добавил, что обсуждает такую возможность с юристами Белого дома.
Пенс также в очередной раз заявил, что американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с Зеленским не оказывал на него давления. По его словам, стороны были сосредоточены на обсуждении увеличения поддержки Украины и продолжении Киевом реформ, призванных "покончить с эпохой коррупции".
Напомним, ранее Трамп заявил, что его разговор с Зеленским не был безумным и пугающим.
При этом, по данным СМИ, американский разведчик, который пожаловался на разговор Трампа с Зеленским, связан с кандидатом на выборах-2020 от демократов.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!