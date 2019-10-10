Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что не имеет ничего против публикации стенограмм его разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Он добавил, что обсуждает такую возможность с юристами Белого дома.

Пенс также в очередной раз заявил, что американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с Зеленским не оказывал на него давления. По его словам, стороны были сосредоточены на обсуждении увеличения поддержки Украины и продолжении Киевом реформ, призванных "покончить с эпохой коррупции".

Напомним, ранее Трамп заявил, что его разговор с Зеленским не был безумным и пугающим.

При этом, по данным СМИ, американский разведчик, который пожаловался на разговор Трампа с Зеленским, связан с кандидатом на выборах-2020 от демократов.