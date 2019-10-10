Экс-мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани рассказал, когда сможет явиться в Конгресс, что бы дать свои показания по украинскому скандалу в отношениях с Вашингтоном. Об этом передает The Hill.

Однако, еще далеко не факт, что на Капитолии смогут с ним пообщаться, так как Рудольф Джулиани еще обсудит приглашение сенатора Линдси Грэма с главой Белого дома.

"Это решение я должен принять совместно со своим клиентом (Дональдом Трампом - Ред.) в течение следующей недели или около того", - сообщил Джулиани.

Его заявление прозвучало на следующий день после того, как сенатор Грэм объявил о планах пригласить бывшего мэра Нью-Йорка для дачи показаний в юридическом Комитете Сената.

Сенатор ранее заявлял, что хотел бы выяснить "все, что происходит в Украине", но не думал, что Сенату придется проводить расследование.

Напомним, что "Страна" сообщала, что Джулиани вспомнил, как Волкер в июле просил его о телефонном разговоре с Ермаком.