Сегодня, 10 октября, в Тегеране освободили российскую журналистку Юлию Юзик. Об этом посольство России в Иране сообщило в своем микроблоге Twitter в четверг. Россиянка вылетела из Исламской Республики на родину рейсом "Аэрофлота" и борт благополучно приземлился в 05.47 по Киеву в аэропорту Шереметьево.

Фото: Twitter

Напомним, что Юлия Юзик прилетела в Иран 29 сентября, а 2 октября ее задержали в отеле сотрудники Корпуса стражей исламской революции. Журналист Борис Войцеховский сообщил, что россиянку обвинили в шпионаже в пользу Израиля. Европейская федерация журналистов (EFJ) призвала власти Исламской Республики отпустить Юзик. Члены EFJ убеждены в отсутствии доказательств ее вины. Позднее представитель иранского правительства Али Рабеи заявил, что задержание вызвано визовыми проблемами и не связано со шпионажем.

Юлия Юзик работала в газетах "Московский комсомолец", "Комсомольская правда", а также в журнале "Русский Newsweek". Она является автором материалов о терроризме на Кавказе. В 2016 году россиянка баллотировалась в депутаты Государственной думы от партии "Парнас" в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Иране объяснили задержание британского танкера в Персидском заливе.