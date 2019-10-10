В России Ростовский областной суд вынес приговор пенсионеру Владимиру Моргунову, жителю поселка Чертков, граничащего с Украиной, по обвинению в государственной измене и шпионаже. Пенсионер получил 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на ТАСС.

Пенсионер-шпион был задержан почти год назад, в ноябре 2018 года.

Как заявили силовики, в ходе обыска дома у осужденного Владимира Моргунова обнаружены 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя - русский и украинский.

"Установлено, что Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч, о которых он договаривался по телефону", - заявили в ФСБ.

Также утверждается, что встречи проходили на украинской территории.

По данным следствия, "зарубежную разведку", якобы, "интересовала ситуация о различных сферах экономики, общественно-политической жизни пограничного Чертковского района, а также информация о дислокации военной техники на приграничной территории, сил и средств, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ".

Адвокат обвиняемого заявил, что сторона защиты обжаловать приговор не намерена.

Ранее "Страна" сообщала, что осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист Шаройко помилован и уже вернулся домой.

Так же мы рассказывали, что перед встречей с Бацькой Украина освободила белорусского шпиона Политику.