В Ростовской области пенсионеру Моргунову дали 12 лет строгого режима за шпионаж в пользу Украины
В России Ростовский областной суд вынес приговор пенсионеру Владимиру Моргунову, жителю поселка Чертков, граничащего с Украиной, по обвинению в государственной измене и шпионаже. Пенсионер получил 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на ТАСС.
Пенсионер-шпион был задержан почти год назад, в ноябре 2018 года.
Как заявили силовики, в ходе обыска дома у осужденного Владимира Моргунова обнаружены 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя - русский и украинский.
"Установлено, что Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч, о которых он договаривался по телефону", - заявили в ФСБ.
Также утверждается, что встречи проходили на украинской территории.
По данным следствия, "зарубежную разведку", якобы, "интересовала ситуация о различных сферах экономики, общественно-политической жизни пограничного Чертковского района, а также информация о дислокации военной техники на приграничной территории, сил и средств, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ".
Адвокат обвиняемого заявил, что сторона защиты обжаловать приговор не намерена.
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