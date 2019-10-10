В Германии полиция задержала стрелка, который вчера, 9 октября, устроил нападение на синагогу в Галле и убил двух человек. Так же уже установлено имя террориста. Им оказался 27-летний немец Штефан Б., проживающий в федеральной земле Саксония-Анхальт, как передает DW со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Следствие располагает видеозаписью, которую нападавший, по всей видимости, делал камерой, установленной у себя на шлеме. Снятое позволяет сделать вывод об антисемитских и правоэкстремистских мотивах стрельбы. Так, предполагаемый преступник неоднократно произносил ругательства в адрес евреев и турок.

Штефана Б. задержали вчера, 9 октября, во второй половине дня. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. И хотя первоначально полиция говорила о нескольких нападавших, теперь следствие склоняется к тому, что преступник действовал в одиночку.

Напомним, что Штефан Б. сначала пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю важнейшего иудейского праздника Йом-Кипур находились около 80 человек. По словам председателя еврейской общины Макса Привороцкого, он видел через камеру наблюдения нападавшего, который неоднократно стрелял в дверь синагоги и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард. Однако дверь была заперта, и он не смог прорваться внутрь.

После этого преступник застрелил на улице прохожую, которая к нему обратилась, а затем мужчину, находившегося в кебабной неподалеку, и скрылся на автомобиле.

Спустя некоторое время появились сообщения о стрельбе в городе Ландсберг, в 15 километрах восточнее Галле. Полиция обыскала там несколько домов. В Ландсберге преступник угнал автомобиль, ранив одного мужчину, который, также как и еще один раненый, был доставлен в больницу.

Расследованием занимается федеральная прокуратура, которая ведет дела, связанные с терроризмом.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила родственникам жертв трагедии "глубочайшее соболезнование". "Мы выражаем солидарность всем евреям в праздник Йом-Кипур, благодарность силам безопасности, которые еще проводят операцию", - написал в Twitter официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии муж зарезал жену, которая изменила ему с молодым афганцем.