Депутат Европарламента от группы Европейской народной партии Андриус Кубилиус (Литва) предложил создать специальную группу, которая "позаботится о мирном процессе в Украине".

Свое предложение он озвучил вчера, 9 октября, в Брюсселе в рамках пленарного заседания в ходе обсуждения украинского вопроса.

"Мир - это дело не только Украины. Поэтому я предлагаю создать в Европейском парламенте специальную руководящую группу, которая позаботится о мирном процессе в Украине, такую, как у нас есть по Brexit", - предложил политик, как передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил коллегам, что Украина стала "жертвой российской агрессии из-за того, что выбрала европейскую интеграцию".

Кубилиус констатировал, что руководство Украины "ищет решение, которое бы помогло принести мир, безопасность и территориальную целостность, не смотря на тот факт, что ключи к миру не в Киеве, а в Кремле".

"Мы должны отдать должное украинскому руководству за его волю искать мир, но мы не можем подталкивать его к выполнению каких-то нереальных формул", - сказал депутат, намекая на "формулу Штайнмайера".

Он также считает, что кроме этого, "Украина становится жертвой президентской кампании в США".

Ранее "Страна" сообщала, что Могерини заявила, что Евросоюз инвестировал в Украину больше, чем любой другой партнер.