Президент России Владимир Путин, уволил Сергея Глазьева с должности своего советника. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации, как передает Интерфакс.

Напомним, что на прошлой неделе на саммите ЕврАзЭс Глазьев был утвержден на посту министра интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии. Он сменил на этом посту Татьяну Валовую.

Краткая биографическая справка



Сергей Глазьев в 1992-1993 годах занимал пост министра внешнеэкономических связей РФ. Затем он трижды избирался в Госдуму (I, III, IV созывов - от Демократической партии России, КПРФ и "Народно-патриотического союза "Родина" соответственно. Бывший заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС.

В 2004 году баллотировался в президенты Российской Федерации, заняв третье место с 4,1% голосов. Летом 2012 года занял пост советника президента Владимира Путина.

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