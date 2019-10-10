После того, как народный депутат Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве Украины в выборы США, обнародовал документы о сливе НАБУ информации в посольство США, директор ГБР Роман Труба заявил, что не получал никаких обращений с просьбой о расследовании этой утечки.

Об этом директор ГБР рассказал в среду 9 октября на пресс-конференции в Киеве, как передает Укринформ.

По его словам, в ГБР не поступало никаких обращений с просьбой проверить изложенные народным депутатом Андреем Деркачем факты о влиянии посольства США на должностных лиц НАБУ.

"Каждый руководитель правоохранительного органа, и я лично, имею позицию, что мы должны говорить фактами. Не было обращений в ГБР по поводу предоставления оценки тому или иному факту, который вы только озвучили. К сожалению, не могу предоставить полный ответ на ваш вопрос", - ответил Труба на соотвтетствующий вопрос.



Ранее "Страна" сообщала, что по словам нардепа Деркача, подозренин экс-главе ГФС Насирову согласовывалось в посольстве США.



