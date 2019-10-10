Бывшему футболисту, а теперь эксперту "Великого футбола" Виктору Леоненко исполнилось 50 лет. По этому случаю он собрал друзей в одном из столичных ресторанов. Соответствующие фото публикует Трибуна.

На мероприятии присутствовало немало знакомых лиц украинскому болельщику футбола: Александр Алиев, Вячеслав Шевчук, Юрий Максимов, Эдуард Цихмейструк, Андрей Воробей и многие другие.



Фото: ua.tribuna.com

Ранее сообщалось, что Леоненко поделился ожиданиями от перенесенной встречи "Шахтера" с "Динамо".

Также мы писали, что 8 августа полузащитник Шахтера и сборной Украины отмечает 30-летний юбилей. Клуб и товарищи по команде уже поздравили Тараса Степаненко с днем рождения.

Также сообщалось, что перед решающими матчами с Динамо в Лиге чемпионов Шахтер показал эмоциональное видео.