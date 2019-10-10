Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление своего будущего оппонента на президентских выборах Джо Байдена, который призвал к его импичменту. Об этом он написал в своем Твиттер-аккаунте.

Трамп заявил, что ему жалко смотреть на Байдена и его сына Хантера, которые нанесли большой ущерб американским налогоплательщикам своими призывами к импичменту президента.

"А я не сделал ничего плохого", - добавил Трамп.

Как он отметил, Байден заявил, что поддерживает импичмент, так как его кампания проваливается и у него прото нет другого выбора.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден высказался за то, чтобы Конгресс объявил импичмент президенту страны Дональду Трампу.

"Дональд Трамп нарушил данную при вступлении в должность клятву. Он предал своей народ и совершил нарушения, наказание за которые - импичмент", - заявил он в ходе выступления перед сторонниками в Нью-Гэмпшире.

"Ему нужно объявить импичмент", - добавил Байден, слова которого приводят американские медиа.

Позиция Байдена по этому вопросу интересна, поскольку именно он косвенным образом стал "виновником" проводимого Палатой представителей расследования, цель которого - определить, есть ли основания для импичмента.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США пообещала довести дело по импичменту до конца.

Также мы писали, что Белый дом отказался сотрудничать с Конгрессом США по процедуре импичмента.