Кто пустил националистов на линию фронта?

Разведение войск в Золотом и Петровском сорвано. Оно, правда, если исходить из позавчерашних сообщений, на вчерашний день и не планировалось, однако все-таки началось и тут же прекратилось, так как в серую зону прорвались националисты. Единственные, кто им пытались помешать, это были полицейские на блокпосте, но заслон явно не соответствовал поставленным задачам.

И тут сразу возникает два вопроса.

Во-первых, серая зона – ответственность не полицейских, а Вооруженных сил. Если даже войска разводят, они все равно должны в километре от линии разграничения установить сплошную линию, не позволяющую гражданским проникать на режимную территорию. Здесь же получается ситуация, ставящая под сомнение тот факт, что с украинской стороны вообще была сплошная линия фронта.

Во-вторых, странно выглядит то, что силовики (хоть из Вооруженных сил, хоть из Нацполиции) не предприняли никаких мер для усиления блокпостов на дорогах к Золотому и Петровскому – и это несмотря на заранее анонсированные националистами акции.

Исходя из этого, сложно сказать, является ли прорыв националистов к линии разграничения самодеятельностью или координируется с определенными силами во власти. Если имеет место координация действий, то это будет большой глупостью со стороны власти, поскольку все игры с националистами для всех властей заканчивались одинаково: сначала власть использует радикалов в своих целях, а потом идет на поводу у них. Националисты же после каждой такой "игры" чувствуют себя все более безнаказанно.

Прорыв радикалов к линии разграничения можно было предотвратить. Теперь же у власти только два варианта: либо силовая зачистка, либо капитуляция перед националистами. Первый – рискованный, второй – катастрофический. Прежде всего, для самой власти. Но и для страны тоже.

Как могут расти тарифы при дешевом газе?

Самая скандальная тема вчерашнего дня – тарифы на отопление. Вчера стало известно о том, что их собираются повысить по всей стране – на 15-40% в зависимости от региона. Это стало шоком, поскольку речь идет о сотнях гривен, которые дополнительно вытащат из бюджета каждой семьи. Но не только поэтому.

Все последние месяцы власть (и старая, и новая) рапортовала о том, какой дешевый газ она закупает на зиму. Больше того, новости о дешевом газе сопровождались сообщениями о снижении цены на него для населения в общей сложности на 25%. И если газ так подешевел, то отопление, как минимум, не должно дорожать – даже если стоимость воды и других составляющих тарифа подросла.

Но и это еще не все. Сам Зеленский в конце августа прямо заявлял, что отправит в отставку правительство, если то не сможет снизить тарифы на отопление. Но вместо этого украинцы могут получить совершенно необъяснимое подорожание отопления.

Власти поняли, что попали на очень рискованное для рейтингов поле. Кличко отреагировал быстро, заявив, что до конца года тарифы на тепло не вырастут (а что после Нового года?).

Премьер тоже отреагировал быстро, но менее конкретно – фразой, что никаких решений по повышению тарифов правительство не принимало и не собирается. Но такой комментарий Гончарука лишь показал, что он, похоже, даже не знает, что тарифы на отопление устанавливает не Кабмин.

Другое дело, что правительство могло принять решение о пересмотре ценообразования на газовом рынке с целью снижения тарифов вообще. Но этого не прозвучало даже на уровне идеи.

Инфляция: крепкая гривна не помогла

Не слишком хорошие новости пришли и от Госстата, который опубликовал данные по инфляции за сентябрь. Как оказалось, цены за прошедший месяц выросли на 0,7%. Что, в принципе, соответствует обычным параметрам сентября – но нынешний сентябрь-то необычный!

Именно в нынешнем сентябре произошло рекордное для всего последнего десятилетия укрепление гривны. Учитывая тот факт, что большинство потребительских товаров у нас либо имеют импортную составляющую, либо вообще импортные, укрепление национальной валюты должно было привести к их удешевлению. А вместо этого получилось подорожание.

Собственно, информация от Госстата еще раз подтвердила вывод о том, что укрепление гривны в последние месяцы носит спекулятивный характер и никак не связано с положением дел в экономике. Соответственно, потребительский рынок на него и не отреагировал: продавцы по-прежнему ставят цены на импорт, исходя не из сегодняшнего курса доллара, а из того, который, как они предполагают, будет через 2-3 месяца. А через 2-3 месяца никто не ожидает доллара по 25, не говоря уже о 24.

Транзит газа: о долгосрочном контракте забудем?

Украинская власть дала свой ответ на позавчерашнее заявление Путина о том, что нынешний контракт по транзиту российского газа может быть продлен на год. Премьер Гончарук заявил, что никакого продления старого контракта не будет.

Правда, четкого заявления насчет того, что же будет, не прозвучало. Премьер подтвердил, что Украина заинтересована в долгосрочном договоре, но даже в его словах не было уверенности, что к Новому году удастся о нем договориться. И вообще договориться хоть о чем-то.

Тему транзита вчера комментировал и до сих пор не уволенный глава "Нафтогаза" Коболев. Он тоже сказал, что продлевать старый контракт для Украины невыгодно, но, в отличие от Гончарука, не говорил о возможности долгосрочного соглашения.

Глава "Нафтогаза" озвучил другую схему: переход украинской ГТС на правила европейского газового рынка, которые вообще не предусматривают контрактов на определенные сроки. В этой схеме есть продавец, который закупает у посредника мощности для прокачки, и посредник отказать не может.

На самом деле такой вариант для Украины даже хуже, чем продление старого контракта на год. Ведь "Газпром" вправе закупить мощности для прокачки даже не обычного годового объема, а, к примеру, 9-месячного – исходя из того, когда именно он собирается ввести в строй "Северный поток-2" (к слову, именно о такой схеме, как о вполне желательной для себя, на прошлой неделе заявлял президент России Владимир Путин).

Но это уже другой вопрос. Важно то, что Коболев с мечтами о долгосрочном контракте уже распрощался.

ВЭФ обесценил украинские реформы

Несмотря на то, что власти постоянно рассказывают о том, как они способствуют привлекательности украинской экономики, зарубежные эксперты оценивают их деятельность иначе. Вчера появился ежегодный рейтинг Всемирного экономического форума, в котором Украина оказалась на 85-м месте, что на два места ниже, чем годом ранее.

Рейтинг ВЭФ интересен тем, что позволяет проследить – какие именно составляющие привели к росту или падению. В нынешнем году в отношении Украины это очень хорошо прослеживается, поскольку самое большое падение у нас всего по двум пунктам.

Первый – уровень здравоохранения: за год мы опустились на семь позиций, с 94 места на 101-е. Что интересно: уже третий год украинцев призывают не видеть очевидного, приводя всевозможные мнения отечественных и западных знатоков насчет того, какой успешной является реформа Супрун, и тут вдруг западные эксперты, которые вообще ни разу не были в украинских районных поликлиниках, делают те же выводы, к которым пришли 95% украинцев. После этого удивляться можно только одному – что еще есть люди, которые считают, что реформы Супрун надо продолжать.

Второе падение еще интереснее: украинская финансовая система обвалилась с 117-го на 136-е место. Чем это объясняется, понять невозможно. Эксперты говорят разве что о том, что госсектор составляет слишком большую долю банковского сектора, но это (национализация "Приватбанка") произошло еще в конце 2016-го, так что падения за последний год не объясняет.

Но даже в отсутствие объяснений ясно, что зарубежные эксперты отнюдь не в восторге от очищения банковской системы, которое проводила Гонтарева и которое якобы на Западе называли образцовым. Так что и с этой реформой тоже не сложилось.