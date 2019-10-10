В Киеве бетономешалка врезалась в трамвай.

Как говорится в сообщении на портале "Киев оперативный", ДТП случилось на пересечение улицы Кирилловской и Куреневской, на углу у Куреневского парка.

"К счастью, никто не пострадал кроме техники. У трамвая выбито стекло водителя и вмятина в корпусе, у бетономешалки помяты бампер, крыло и капот, разбита фара и зеркало", - говорится в сообщении.

Инцидент случился еще вечером вторника, 8 октября.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одессе барсеточники на авто пытались ограбить женщину, но врезались в бетономешалку.

Также мы писали, как под Севастополем бетономешалка сбила трех братьев на переходе. Одному мальчику не удалось выжить.