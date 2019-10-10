Немецкий канцлер Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что воспользуется своими будущими контактами с партнерами по Нормандскому формату для достижения договоренности о дате проведения саммита. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что во время разговора Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны Меркель в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

Кроме того, Зеленский рассказал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе.

"Были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

В свою очередь Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ по поддержке Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Меркель назвала город, где она встретится с Макроном, Зеленским и Путиным.

Также мы писали, что в Германии напомнили Зеленскому, что именно Меркель спасла Украину от большой войны.