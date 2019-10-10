В Ровенском отделе полиции застрелился полицейский.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что трагедия произошла около 4 утра. В отделе услышали звук, прозвучавший из недействующей комнаты для задержанных лиц. На месте обнаружили полицейского без признаков жизни.

"По предварительным данным полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

"Стандартной версией самоубийства рассматриваются и бытовые проблемы, возможно финансовая зависимость", - рассказывают в полиции.

Между тем, про огромные стотысячные долги инспектора говорят и его друзья. Говорят, что у сына ДЦП и на лечение требовались огромные средства.

Ранее "Страна" рассказывала, как под Одессой 12-летний подросток похвастался дедушкиным ружьем и застрелил друга.

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