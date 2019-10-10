Огромные долги и больной сын. В Ровно из табельного оружия застрелился 33-летний лейтенант. Видео
В Ровенском отделе полиции застрелился полицейский.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что трагедия произошла около 4 утра. В отделе услышали звук, прозвучавший из недействующей комнаты для задержанных лиц. На месте обнаружили полицейского без признаков жизни.
"По предварительным данным полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия", - говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
"Стандартной версией самоубийства рассматриваются и бытовые проблемы, возможно финансовая зависимость", - рассказывают в полиции.
Между тем, про огромные стотысячные долги инспектора говорят и его друзья. Говорят, что у сына ДЦП и на лечение требовались огромные средства.
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