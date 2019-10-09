В субботу, 5 октября, двое юных рыбаков из Ладыжина Винницкой области достали из Буга пакет. Заглянув внутрь, мальчишки пришли в ужас - там была человеческая нога. Конечность была отрезана ниже колена. После того, как испуг прошел, школьники вызвали полицию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители установили, что нога женская ампутировала хирургом. Как оказалось, 1 сентября в Ладыжинской больнице женщине 1935 года рождения пришлось удались часть ноги. После этого обычно ампутированные части тела кремируют, но в Ладыжине крематория нет, поэтому конечность отдали родным бабушки, а те просто выбросили пакет в реку.

Ранее "Страна" сообщала, что британскому актеру грозит ампутация ноги из-за укуса паука в Лас-Вегасе.

Также мы рассказывали, что под Николаевом женщине врачи ампутировали ногу, хотя у нее был только вывих.