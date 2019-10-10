Председатель парламента Украины Дмитрий Разумков заявил, что проходной барьер для политических партий в Раду нужно снизить до 2-3%, передает Интерфакс-Украина.

"Вопрос дискуссионный. Но я считаю, что проходной барьер должен быть меньше, чем 5%. Это моя личная позиция. Каждая из фракций парламента будет иметь свою позицию. Мне кажется, лучше, когда все-таки проходной барьер будет меньше - 3% или 2%. Чтобы новые политические силы могли попасть в Раду. Каким будет этот показатель, мне трудно говорить, поскольку я не принимаю непосредственное участие в работе группы (по подготовке Избирательного кодекса - Ред.)", - отметил Разумков.

По его словам, Избирательный кодекс, на который президент наложил вето, нуждается в изменениях, а депутаты будут его дорабатывать, но "для этого нужно время".

Ранее сообщалось, что Рада ограничила тремя месяцами доработку Избирательного кодекса.

Также мы писали, что в Раде хотят разработать новый Избирательный кодекс с пропорциональной системой и открытыми списками.