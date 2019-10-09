В течение последних двух недель в Верховной Раде были зарегистрированы 5 законопроектов об обращении земель сельскохозяйственного назначения, передает Юрлига.

Законопроектом № 2178 (автор народный депутат Алексей Гончарук) предложено отменить запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

27 сентября был зарегистрирован проект Закона № 2178-1 (инициатор - партия оппозиционная платформа "За життя").

Проектом предлагается установить, что до проведения и определения результатов всеукраинского референдума относительно купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения не допускается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ; купля-продажа или иным способом отчуждение определенных категорий земельных участков и изменение целевого назначения (использования) земельных участков.

30 сентября был зарегистрирован законопроект № 2178-2 (инициатор - партия Всеукраинское объединение "Батьківщина"), которым предлагается введение стратегии сохранения земель сельскохозяйственного назначения в собственности украинского народа путем выкупом государством земельных паев, создание Земельного банка и открытия широких возможностей купли права аренды (в т.ч. долгосрочной) земель сельскохозяйственного назначения.

1 октября в ВР был зарегистрирован законопроект № 2178-3 (инициатор - народный депутат Вадим Ивченко от партии Всеукраинское объединение "Батьківщина"), которым предлагается введение купли-продажи или иным способом отчуждения земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных долей (паев) лишь после одобрения (утверждения) решения о свободном обращении земельных участков сельскохозяйственного назначения по результатам всеукраинского референдума.

Оксана Савчук (народный депутат, не входящая в состав ни одной из фракций) 2 октября подада в ВР законопроект № 2178-4, предусматривающий, что граждане Украины могут иметь в собственности земельные участки сельскохозяйственного назначения, приобретенные ими в законный способ в ходе разделения на паи или в порядке наследования по закону.

Кроме того, запрещается отчуждать земельные участки сельскохозяйственного назначения, земельные доли (паи) иностранцам и лицам без гражданства.

Напоминаем, что в октябре 2001 года ВР приняла Земельный кодекс, которым, в соответствии с Конституцией были закреплены гарантии приобретения и реализации права собственности на землю.

В то же время, был введен запрет отчуждения земель отдельных видов земель сельскохозяйственного назначения. В конце 2018 года мораторий был продлен до 1 января 2020 года.

22 мая 2018 года Европейский Суд принял решение по обращению двух граждан Украины, которым признал мораторий нарушающим их права, предусмотренной ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и фундаментальных свобод, а также вынес предписание относительно употребления правительством Украины в разумные сроки необходимые законодательные меры относительно отмены запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения или существенного уменьшения его негативного влияния на правовой статус граждан-владельцев сельскохозяйственных земель.

Ранее сообщалось, что согласно опросу 73% украинцев не поддерживают продажу земли.

Также мы писали, что под Радой аграрии протестуют против продажи земли для иностранцев.