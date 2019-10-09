"Закон примут через месяц-полтора". Разумков дал понять, что выборов в Киеве в этом году не будет
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что парламент примет закон о столице Украины через месяц-полтора.
Об этом спикер сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что максимум через месяц-полтора мы его примем", - отметил Разумков.
Отметим, что это означает отсутствие возможности назначить выборы мэра столицы в этом году. Так как досрочные выборы могут состояться только через 60 дней после их объявления.
Ранее предполагалось, что дата будет вписана в закон о столице во втором чтении. Но если закон примут через месяц-полтора, то выборы, получается, пройдут не ранее января-февраля месяца.
Как уже писала "Страна", на ускорении процесса выборов настаивает нардеп Александр Ткаченко, который считается главным кандидатом на пост главы Киевской горадминистрации и на пост мэра столицы от партии "Слуга народа".
О том, как поменяется система власти в столице после принятия нового закона можно прочитать здесь.