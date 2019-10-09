Супруга президента Украины прочитала для детей с проблемным зрением японскую сказку про лягушек
Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в инициативе "Книги, которые говорят", во время которой волонтеры создают аудиокниги для детей с особенностями зрения.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Уже в течение 4 лет в рамках инициативы #Книгищоговорять волонтеры со всей Украины создают аудиокниги для детей с особенностями зрения. Сегодня я также присоединилась к проекту и озвучила две японские сказки: "Момотаро" и "Две лягушки", - написала Зеленская.
Такие чтения нужны для того, чтобы дети с нарушениями зрения и незрячие дети овладевали школьной литературой и чувствовали себя включенными в образовательный процесс.
"Благодарю учредителей проекта, волонтерам и всем, кто принимал участие в озвучке. Хочу обратиться к людям, которые умеют монтировать, редактировать аудио, музыкально оформлять сказки или озвучивать произведения - присоединяйтесь! Ваша помощь очень важна", - добавила Зеленская.
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Вже протягом 4 років у рамках ініціативи #Книгищоговорять волонтери зі всієї України створюють аудіокнижки для дітей з особливостями зору. Сьогодні я також приєдналась до проєкту й озвучила дві японські казки: «Момотаро» та «Дві жабки». Близько 60-80% дітей в Україні мають особливості зору. Такі проєкти необхідні для того, щоб діти з порушенням зору та незрячі діти опановували шкільну літературу та почувались включеними в освітній процес. Дякую засновникам проєкту, волонтерам та всім, хто брав участь в озвучці. Хочу звернутись до людей, які вміють монтувати, редагувати аудіо, музично оформлювати казки або озвучувати твори – приєднуйтесь! Ваша допомога дуже важлива.
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