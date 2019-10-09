Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в инициативе "Книги, которые говорят", во время которой волонтеры создают аудиокниги для детей с особенностями зрения.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Уже в течение 4 лет в рамках инициативы #Книгищоговорять волонтеры со всей Украины создают аудиокниги для детей с особенностями зрения. Сегодня я также присоединилась к проекту и озвучила две японские сказки: "Момотаро" и "Две лягушки", - написала Зеленская.

Такие чтения нужны для того, чтобы дети с нарушениями зрения и незрячие дети овладевали школьной литературой и чувствовали себя включенными в образовательный процесс.

"Благодарю учредителей проекта, волонтерам и всем, кто принимал участие в озвучке. Хочу обратиться к людям, которые умеют монтировать, редактировать аудио, музыкально оформлять сказки или озвучивать произведения - присоединяйтесь! Ваша помощь очень важна", - добавила Зеленская.

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