Бывший вратарь "Челси" и "Арсенала" Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании "Гилдфорд Феникс". Об этом информирует Sun.

О сроках соглашения с 37-летним футболистом не сообщается. Однако известно, что Чех взял себе 39-й игровой номер.

Очень рад, что у меня есть возможность выступать за "Феникс", чтобы получить игровой опыт, — цитирует Чеха официальный сайт клуба. — Надеюсь, что смогу помочь этой молодой команде достигнуть целей на сезон и выиграть максимально возможное количество матчей.

После 20 лет в профессиональном футболе это станет потрясающим опытом для меня. Хоккей — игра, которую я люблю смотреть и играть в нее с самого детства.

Напомним, что Чех завершил карьеру после сезона-2018/19. Дебютировать за "Гилфорд" Чех может уже 12 октября в матче против "Ноттингема".



Петр Чех, фото - скриншот

Напомним, что бывший полузащитники "Баварии" Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.

Еще мы писали, что бывший игрок сборной Украины завершил футбольную карьеру в День Шахтёра.