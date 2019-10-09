Экс-голкипер футбольных "Челси" и "Арсенала" начал хоккейную карьеру. Фото
Бывший вратарь "Челси" и "Арсенала" Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании "Гилдфорд Феникс". Об этом информирует Sun.
О сроках соглашения с 37-летним футболистом не сообщается. Однако известно, что Чех взял себе 39-й игровой номер.
Очень рад, что у меня есть возможность выступать за "Феникс", чтобы получить игровой опыт, — цитирует Чеха официальный сайт клуба. — Надеюсь, что смогу помочь этой молодой команде достигнуть целей на сезон и выиграть максимально возможное количество матчей.
После 20 лет в профессиональном футболе это станет потрясающим опытом для меня. Хоккей — игра, которую я люблю смотреть и играть в нее с самого детства.
Напомним, что Чех завершил карьеру после сезона-2018/19. Дебютировать за "Гилфорд" Чех может уже 12 октября в матче против "Ноттингема".
Петр Чех, фото - скриншот
Напомним, что бывший полузащитники "Баварии" Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.
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