В парламенте пока нет разработок или рабочих групп по новому законопроекту об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодняшний день еще нет. Президент выразил позицию, что идет процесс подготовки, и заверил, что к этому процессу должны присоединиться Верховная Рада и общественность. Если мы говорим именно о законодательных вопросах, то к ним мы придем несколько позже. Это будет достаточно всеобъемлющий процесс. Но надо делать все постепенно", - ответил спикер на вопрос, есть ли уже идеи, разработки, рабочие группы, которые занимались бы законопроектом об особом статусе.

Ранее Разумков заявил, что Донбасс получит особый статус только после передачи контроля над границей.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский рассказал о "красных линиях", которые будет учитывать новый закон об особом статусе Донбасса.