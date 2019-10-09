Вооруженные силы Ирана начали незапланированные военные учения возле границы с Турцией.

Об этом сообщает ISNA.

"Иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры. Они проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан. В учениях принимают участие подразделения быстрого реагирования с использованием вертолетов. Учения проходят в присутствии главнокомандующего вооруженных сил Ирана Абдулрахима Мусави", - говорится в сообщении.

Информация о иранских военных учениях появилась на фоне новостей о том, что в среду подразделения армии Турции пересекли границу Сирии, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности. Тегеран высказался против проведения турецкими силами операции на сирийской территории.

Ранее "Страна" рассказывала, что Иран готов участвовать в ядерном соглашении, если США отменят санкции.