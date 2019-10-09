Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с главой МИД Королевства Нидерланды Стефом Блоком сотрудничество по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбитом в 2014 году самолете "Боинг" Малазийских авиалиний", рейс МН17.



Владимир Зеленский и Стеф Блок. Фото: president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 9 октября.

Отмечается, что в ходе встречи Зеленский проинформировал Блока о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

Он поблагодарил Нидерланды за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, соблюдение режима санкций ЕС к РФ и непризнание незаконной аннексии украинского Крыма Россией.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие сторон в реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Вчера сообщалось, что парламент Нидерландов единогласно решил расследовать, почему Украина не закрыла небо перед катастрофой Боинга МН17 на Донбассе.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту авиалайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Также мы писали, что Нидерланды попросили помощи у российской прокуратуры в допросе Цемаха по делу о катастрофе МН17.