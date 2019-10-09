Популярная певица Анна Седокова перестала скрывать своего женатого любовника - латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Она опубликовала первое фото с бойфрендом, который моложе её на девять лет в истории Instagram.

Кадр был сделан в аэропорту. На нем 36-летняя Анна и 27-летний Янис, чей рост 203 см идут, держась за руки.

"Ведь мы до самого конца по одному пути", - написала Седокова. Такой же снимок появился и на странице Яниса.

На слухи о романе Седоковой с Тимму остро отреагировала его жена Сана, которая воспитывает их общего сына. Женщина назвала Седокову охотницей за богатыми мужчинами, жестокой разлучницей, а мужа обвинила в том, что оставил ее и сына без средств существования.

Седокова вступила в перепалку с соперницей, оправдавшись, что начала отношения с Янисом после того, как он ушел от жены, и назвала обвинения Саны беспочвенными.

Сама певица воспитывает троих детей от разных мужчин. Старшую дочь Алину она родила от первого мужа футболиста Валентина Белькевича.

От второго мужа Максима Чернявского Анна родила дочь Монику.

За отца сына Гектора, российского миллионера Артема Комарова, Анна замуж так и не вышла. Они расстались еще до рождения мальчика.

36-летняя Анна Седокова и 27-летний Янис Тимма. Скриншот: Instagram/Анна Седокова

Ранее "Страна" сообщала, что Анна Седокова снялась для обложки Playboy.Анна Седокова снялась для обложки Playboy.

Также мы рассказывали, что экс-солистка "Виагры" опубликовала видео, где она облизывает полуголую девушку.