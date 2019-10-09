Дерзкая кража крупной суммы наличных прямо в лобби пятизвездочного отеля Hyatt, что расположен в самом центре Киева, произошла вечером в среду, около 19.00.

Об этом "Стране" сообщил сам потерпевший - крупный киевский бизнесмен Евгений.

"У меня была встреча в отеле Hyatt, в лобби баре на первом этаже. Там было достаточно много людей и я сразу не обратил внимания, кто рядом со мной присел. В этом месте всегда много разных людей, часть из них постояльцы отеля, кто-то, как я, на встречу приезжает сюда. У меня с собой была сумка с деньгами. Во время встречи ко мне подходил мой охранник и я из нее доставал ему деньги. Потом, когда встреча закончилась, то я даже и не подумал снова проверить сумку. Но когда уже отъехали мы от отеля, я обнаружил, что деньги из сумки пропали. Мы вернулись в отель, но персонал довольно странно отреагировал на то, что у меня украли деньги - то менеджера у них не было на месте, то охрана видео с камер наблюдения долго искала. В конечном итоге мне показали видео, на котором хорошо все видно: в тот момент, когда я отвлёкся в ноутбук, рядом присели три человека. Они взяли мою сумку, вытащили оттуда деньги и поставили сумку обратно. Все", - рассказал "Стране" Евгений.

Сам момент ограбления запечатлен на видео, которое удалось получить "Стране".

"Полиция приехала на место событий, они просмотрели видео, на котром хорошо все видно, но неизвестно удастся ли по горячим следам все раскрыть. Вот уже больше двух часов, как это все произошло", - сказал нам собеседник.

Ниже на фото - трое участников ограбления.

Скрин с видео

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео молниеносного ограбления авто у торгового центра в Киеве.

Также мы писали, что в Сети опубликовали видео двух попыток ограбления одной кофейни в Киеве.