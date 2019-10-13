в Украине 13 октября свой профессиональный праздник отмечают художники и работники санитарно-эпидемиологической службы. В мире - день снижения риска бедствий. Свои именины празднуют Александр, Алексей, Василий, Вячеслав и Полина.

Какой праздник в Украине

В Украине - День художника. Праздник впервые отметили в 1998 году с целью развития изобразительного искусства и возрождения украинских традиций.

Также в стране отмечают День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, исследования которой играют ключевую роль в вопросах здравоохранения и являются профилактическими основами для защиты украинцев от опасных инфекционных заболеваний.

Народные и церковные праздники

Православные украинцы почитают память первого киевского митрополита Михаила. Наши предки наблюдали за журавлями: если птицы уже улетели, значит зима придет рано и будет морозной.

Международные праздники

Сегодня Международный день по уменьшению опасности бедствий, учрежденный по инициативе ООН. Людей призывают делиться знаниями, которые помогут избежать катастроф в мире. Одним из способов уменьшить последствия экологического, техногенного и любого другого бедствия или ЧП является своевременное оповещение населения, а также информирование о доступных средствах перерастания опасности.

События и даты

В 1792 году в США начали строить резиденцию президента США, которую позже назвали Белый дом.

В 1884 году Гринвич утвердили местом прохождения нулевого меридиана.

В 1900 вышла первая монографическая работа Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений". Книга долгое время не продавалась. В трактате ученый впервые разъяснил такое ключевое понятие психоанализа, как бессознательное.

В 1917 году в португальском городе произошло Фатимское чудо. Трое детей рассказали, что им являлась дама, которая передавала пророчества. События признаны Католической церковью подлинным чудом.

В 1923 году столицей Турции стала Анкара (до этого столицей был Стамбул).

13 октября 1990 года в Харькове в эфир вышли программы ТВ-студии "Тонис-Центр", а день стал считаться днем негосударственного украинского телевидения.

Именины

Именины сегодня отмечают Полина, Петр, Семен, Михаил, Матвей, Леонид, Григорий, Вячеслав, Василий, Алексей, Александра и Александр.