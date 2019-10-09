В Броварском районе Киевской области автомобиль сбил двух сестер. Обе женщины погибли от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В селе Требухов местный житель совершил наезд на двух женщин, которые оказались сестрами - в 1984-м и 1993-го годов рождения. Произошла трагедия возле одного из жилых домов.

Девушки переходили проезжую часть, когда на скорости на них наехал автомобиль. От сильного удара их отбросило на несколько метров, а в машине разбилось лобовое стекло.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Обе сестры скончались на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба полиции

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