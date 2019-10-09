Президент Украины Владимир Зеленский пошутил про непрофессиональное поведение своего пресс-секретаря Юлии Мендель, когда она оттолкнула журналиста, пытающегося задать вопрос. Видео опубликовали "Крым.Реалии".

Корреспондент подошел к президенту, чтобы задать вопрос, его попытался оттеснить охранник, но Зеленский остановил его и и попросил "не трогать людей", после чего пообщался с журналистом.

"Девочки нет, с вами ничего не будет… Вы же девочек боитесь…" - сказал Зеленский, обращаясь к журналисту.

Видео: YouTube/Крым. Реалии

Ранее "Страна" сообщала, что в четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в пресс-марафоне.

Также мы рассказывали, что после инцидента с журналистом пресс-секретарь президента Юлия Мендель пожаловалась на травлю, буллинг и харрасмент.