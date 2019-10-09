Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил с ней вопрос восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил в Twitter Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялся уже 5-й по счету телефонный разговор между Президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверительный личный контакт двух лидеров - наше мощнейшее политическое оружие ради восстановления территориальной целостности Украины!" - написал посол.

Скриншот: Twitter/Andrij Melnyk

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заявил, что у Украины пока нет формулы по возвращению Крыма.

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