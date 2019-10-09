Сегодня стало известно, что в четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский примит участие в пресс-марафоне. "Страна" узнала, как на эту новость отреагировали журналисты в социальных сетях.

Так, журналист Сергей Лямец назвал пресс-марафон СМИ прекрасной технологией и привел три аргумента почему.

"Цифра первая. Чтобы догнать Зеленского, нужно 30 минут.

Владимир Зеленский прячется от СМИ. Оно и правильно. Любое интервью – это долгие неудобные вопросы.

Самое плохое в интервью – это время. Если разговор продолжается долго, президента можно поймать на сложном вопросе. От одного вопроса он увернется, от трех увернется. От очереди из семи – не увернется. Чтобы задать семь вопросов, нужно хотя бы полчаса прицельного огня.

Цифра вторая. Офис президента даст каждому журналисту не более 3 минут.

30 минут/10 журналистов = 3 минуты.

30 минут/ 7 журналистов = 4 минуты.

Время ответа на один вопрос = 5 минут.

Итого, предложение выделить полчаса на группу из 7-10 человек – это минимизация риска.

Каждый журик сумеет задать один-два вопроса максимум, каким бы гением ни был журналист. Даже от сложного и подлого вопроса можно уйти. Соврать, отморозиться или сделать вид, что не так понял. Хочешь уточнений – "коллеги ждут, совесть иметь надо".

Цифра третья. Спрятаться можно на месяц.

Зеленский оптом отстреляется от всех, а потом опять спрячется на месяц. А что? Я всем ответил! Никогда такого не было!

Есть всего один вариант "догнать" его правильно – это если журналисты сумеют между собой договориться крутить одну и ту же тему. Но тут я вам даю гарантию – никогда в нашем цеху не было единства. Договариваться между собой журналисты могут, но не станут.

Так что комбинация сработает. Задача спрятать президента решена.

Вывод: Зеленскому не сказали одно. Для него это очень, очень плохо.

Когда царь молчит, вместо него говорят дела его подчиненных. Творят они черт знает, что. Но знаете? У нас во власти нет Ивановых, Петровых или Гончаруков. У нас есть один коллективный Зеленский. А правильную коммуникации со СМИ он не наладил, как ни крути.

Так что затворничество – это тот прекрасный случай, когда ровно в 00:00 победа может превратиться в поражение", - написал Лямец в Facebook.

Скриншот: Facebook/Лямец Сергей

В свою очередь журналист Денис Иванеско считает, что президент решил заново изобрести пресс-конференцию.

"Зе решил заново изобрести пресс-конференцию. Зачем?", - пишет он на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Денис Иванеско

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова считает, что формат мероприятия позволяет президенту комфортно себя чувствовать при ответах на вопросы журналистов.

"Офис президента анонсировал оригинальный формат встречи с журналистами на завтра. Фудкорт. КиевМаркет. 22 ресторана и бары под одной крышей. Мы там недавно с Гарик Корогодский были. Ну че, хорошо, как на движе.

Так вот завтра, всех разбивают по группам в 7-10 человек, и на каждую группу по 30 минут. Демократично, скажете вы? А вокруг еда, просеко, туса, музон, громкие голоса, движ, и так много раздражителей на отвлечься. Бубенцы и погремушки. Мог просто концерт дать.

А теперь поделите 30 минут на десятерых журналистов - 3 минуты на ответ. Ноль шансов углубиться в тему, 100 шансов соскочить, отшутиться, переключиться и перейти к следующему вопросу, если сказать больше нечего - ведь каждому нужно задать вопрос", - написала Крюкова.

Скриншот: Facebook/Svetlana Kryukova

В то же время главред издания РБК-Украина Сергей Щербина сравнил решение Зеленского провести пресс-марафон с предвыборными дебатами на стадионе с Петром Порошенко.

"Это примерно такая же история, как со стадионом и дебатами. Все, и особенно оппоненты, думали, что Зеленский будет прятаться. В итоге он громогласно вытащил своего противника на "территорию", где он силён, и уделал, как бог черепаху.

Примерно так же я бы трактовал маневр с завтрашним марафоном. Многие считали, что прессухи Зеленского не будет никогда. А если и будет, то для Теслы и Айфона.

Вывод. Проиграет тот, кто решит поиграть в политику, "выйти на ринг" или побыть активистом. Выиграет тот, кто захочет вытянуть информацию, комментарий по насущным вопросам и обещания. То есть, будет будет заниматься своими прямыми обязанностями", - пишет Щербина.

Скриншот: Facebook/Сергій Щербина

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пообещал дать первую пресс-конференцию в октябре.

Напомним, что пресс-секретарь Зеленского оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту.