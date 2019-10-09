С 2020 года на территории Украины изменятся некоторые правила дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

МВД планирует ввести ряд законодательных инициатив для уменьшения аварийности на дорогах страны. В частности с нового года изменение системы штрафов за превышение скорости и снижение порога допустимой скорости.

Ранее "Страна" сообщала, что 21 сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков договорился о том, что Украина и Турция будут взаимно признавать водительские удостоверения друг друга.

Также мы рассказывали, что министр внутренних дел Украины признался, что готов обсуждать легализацию медицинской марихуаны в стране в паре с министерством здравоохранения Украины.