Бойцы курдских военизированных формирований подожгли несколько нефтяных скважин, которые находятся в провинции Хасака на севере Сирии. Об этом в среду, 9 октября, сообщает агентство SANA.

По данным корреспондента агентства, за поджогом стоят Демократические силы Сирии, ведущую роль в которых играют курдские отряды народной самообороны. Провинция Хасака граничит с Турцией и Ираком.

Ранее "Страна" сообщала, что самолеты ВВС Турции в среду, 9 октября, начали наносить удары по объектам на севере Сирии. Обстрел происходит в рамках военной операции "Родник мира".

Также мы рассказывали, что совет безопасности ООН проведет в четверг, 10 октября, экстренное заседание для обсуждения турецкой военной операции на севере Сирии.