Перед решающими матчами с Динамо в Лиге чемпионов Шахтер показал эмоциональное видео
Перед решающими матчами "Шахтера" с "Динамо" (Загреб) в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, горняки опубликовали в YouTube эмоциональный анонс предстоящего поединка.
Именно спаренные матчи с хорватским клубом скорее всего и определят дальнейшую судьбу украинской команды в главном кубковом турнире Старого Света.
Учитывая, что и дончане, и их соперники имеют равное число очков, но подопечные Луиша Каштру уступают хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей, даже в одном поединке борьба будет идти за шесть очков.
Видео: YouTube/FC Shakhtar Donetsk
Напомним, матч состоится 22 октября в Харькове на ОСК "Металлист" и начнется в 19:55.
Ранее страна опубликовала положение команд группового турнира Лиги чемпионов.
18 сентября
Шахтёр - Манчестер Сити - 0:3 (0:2)
Динамо З - Аталанта - 4:0 (3:0)
1 октября
Манчестер Сити - Динамо З - 2:0 (0:0)
|Группа С
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Манчестер Сити
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|2. Динамо Загреб
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|3. Шахтёр
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|4. Аталанта
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
22 октября
Шахтёр - Динамо З
Манчестер Сити - Аталанта
6 ноября
Динамо З - Шахтёр
Аталанта - Манчестер Сити
26 ноября
Манчестер Сити - Шахтёр
Аталанта - Динамо З
11 декабря
Шахтёр - Аталанта
Динамо З - Манчестер Сити
Ранее сообщалось, что соперник донецкого Шахтёра в Лиге чемпионов потерпел второе домашнее поражение в Англии.
Также мы писали, что Шахтер начал свободную продажу билетов на матч против Динамо Загреб.