Перед решающими матчами "Шахтера" с "Динамо" (Загреб) в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, горняки опубликовали в YouTube эмоциональный анонс предстоящего поединка. 

Именно спаренные матчи с хорватским клубом скорее всего и определят дальнейшую судьбу украинской команды в главном кубковом турнире Старого Света. 

Учитывая, что и дончане, и их соперники имеют равное число очков, но подопечные Луиша Каштру уступают хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей, даже в одном поединке борьба будет идти за шесть очков. 

Видео: YouTube/FC Shakhtar Donetsk

Напомним, матч состоится 22 октября в Харькове на ОСК "Металлист" и начнется в 19:55.

Ранее страна опубликовала положение команд группового турнира Лиги чемпионов.

18 сентября

Шахтёр - Манчестер Сити - 0:3 (0:2)

Динамо З - Аталанта - 4:0 (3:0)

1 октября 

Аталанта - Шахтёр - 1:2 (1:1)

Манчестер Сити - Динамо З - 2:0 (0:0)

Группа С И В Н П М О
1. Манчестер Сити 2 2 0 0 5-0 6
2. Динамо Загреб 2 1 0 1 4-2 3
3. Шахтёр 2 1 0 1 2-4 3
4. Аталанта 2 0 0 2 1-6 0

22 октября

Шахтёр - Динамо З

Манчестер Сити - Аталанта

6 ноября

Динамо З - Шахтёр

Аталанта - Манчестер Сити

26 ноября

Манчестер Сити - Шахтёр

Аталанта - Динамо З

11 декабря

Шахтёр - Аталанта

Динамо З - Манчестер Сити

Ранее сообщалось, что соперник донецкого Шахтёра в Лиге чемпионов потерпел второе домашнее поражение в Англии.

Также мы писали, что Шахтер начал свободную продажу билетов на матч против Динамо Загреб.

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