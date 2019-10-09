Перед решающими матчами "Шахтера" с "Динамо" (Загреб) в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, горняки опубликовали в YouTube эмоциональный анонс предстоящего поединка.

Именно спаренные матчи с хорватским клубом скорее всего и определят дальнейшую судьбу украинской команды в главном кубковом турнире Старого Света.

Учитывая, что и дончане, и их соперники имеют равное число очков, но подопечные Луиша Каштру уступают хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей, даже в одном поединке борьба будет идти за шесть очков.

Видео: YouTube/FC Shakhtar Donetsk

Напомним, матч состоится 22 октября в Харькове на ОСК "Металлист" и начнется в 19:55.

Ранее страна опубликовала положение команд группового турнира Лиги чемпионов.

18 сентября



Шахтёр - Манчестер Сити - 0:3 (0:2)

Динамо З - Аталанта - 4:0 (3:0)

1 октября

Аталанта - Шахтёр - 1:2 (1:1)

Манчестер Сити - Динамо З - 2:0 (0:0)

Группа С И В Н П М О 1. Манчестер Сити 2 2 0 0 5-0 6 2. Динамо Загреб 2 1 0 1 4-2 3 3. Шахтёр 2 1 0 1 2-4 3 4. Аталанта 2 0 0 2 1-6 0

22 октября

Шахтёр - Динамо З

Манчестер Сити - Аталанта

6 ноября

Динамо З - Шахтёр



Аталанта - Манчестер Сити

26 ноября



Манчестер Сити - Шахтёр

Аталанта - Динамо З



11 декабря

Шахтёр - Аталанта

Динамо З - Манчестер Сити

Ранее сообщалось, что соперник донецкого Шахтёра в Лиге чемпионов потерпел второе домашнее поражение в Англии.

Также мы писали, что Шахтер начал свободную продажу билетов на матч против Динамо Загреб.