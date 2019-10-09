Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что у страны нет плана, как вернуть Крым под контроль Украины, аналогичного "плану Штайнмайера" по Донбассу.

Также Зеленский заявил, что стране нужно усиливать боеспособность украинской армии. Об этом он сказал в комментарии "Крым.Реалии" во время посещения выставки "Оружие и безопасность".

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужна помощь наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия", - сказал Зеленский в среду, отвечая на вопрос о том, существует ли для Крыма своя "формула Штайнмайера".

"Нужно быть очень мощными - чтобы не только у нас дипломатия работала, а чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", - добавил глава Украинского государства.

Видео: YouTube/24 канал

Ранее "Страна" сообщала, что Гончарук заявил, что до тех пор, пока Крым оккупирован, никакого ж/д сообщения с ним не будет.

Также мы рассказывали, что Зеленский предложил подумать над ответственностью жителей Донбасса и Крыма за "сотрудничество с оккупациоными властями".