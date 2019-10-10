Пока многочисленные поклонники Анастасии Заворотнюк и миллионы сочувствующих внимательно следят за новостями о ее здоровье, дочь актрисы не стесняется публиковать в Инстаграме фото своих модных образов. Более того, некоторые посты похожи на рекламу.

Анне Заворотнюк 23 года. Она - дочь Анастасии и миллионера Дмитрия Стрюкова, с которым актриса состояла в браке. Часть жизни девушка провела в США. Сейчас она позиционирует себя моделью.

В последние дни Анна Заворотнюк активизировалась в Инстаграм. На ее страницу @anna_zavorotnyuk подписаны 80 тысяч человек.

Так, в конце минувшей недели девушка опубликовала снимок, на котором она особенно похожа на мать. Анна одета в клетчатый костюм, кремовый джемпер и синие джинсы. У нее короткие ногти, покрытые красным лаком.

На следующем фото в своем Инстаграме Анна Заворотнюк в светлой шляпе, огромных серьгах-кольцах с дизайном. Одета она в шелковое платье (или, возможно, блузу).

Еще один модный образ Анны Заворотнюк - красное платье и светлые туфли на высоком каблуке с острым носком.

На самом свежем фото Анна Заворотнюк запечатлена в черном плаще. Подпись под фото: "Свои волосы доверяю только ..." и приводится ссылка на салон красоты в Москве. Известно, что таким образом в Инстаграме все чаще размещается реклама, за которую владельцы популярных аккаунтов берут деньги.

Несмотря на то, что Анна никоим образом не упоминает о своей больной маме, ее подписчики все равно пишут добрые слова и задают вопросы (орфография и стиль авторов сохранены): "Мы все молимся за нашу няню!!!! Дай бог ей сил в этой борьбе вынести это!", "Пожалуйста, скажите кто-нибудь что это всего лишь глупые слухи и с Анастасией все хорошо", "Молимся за твою маму Анют.....и надеемся на лучшее...держись!"

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк тем временем ухудшилось - она частично парализована. На днях актрису перевезли в другую московскую клинику. Впрочем, врачи не дают утешительных прогнозов.

О причинах, которые могли вызвать рак мозга у Заворотнюк, мы писали здесь.